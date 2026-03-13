Il presidente Fontana | Esempio di San Francesco d’Assisi è speranza di pace

Il presidente Fontana ha dichiarato che davanti a San Francesco d’Assisi si rivolge una preghiera per l’Italia, considerando il santo come un esempio di speranza di pace. Ha sottolineato come il messaggio di San Francesco abbia affascinato e ispirato molte persone nel corso di ottocento anni. La sua affermazione è stata pronunciata in un contesto pubblico dedicato alla figura del santo.

"Davanti a San Francesco rivolgiamo la nostra preghiera per l'Italia. San Francesco è esempio, il suo messaggio ha affascinato e ispirato tanti in 800 anni”. A dirlo è il presidente della Camera Lorenzo Fontana che oggi è stato ad Assisi insieme ad alcuni parlamentari per l'esposizione delle Spoglie di San Francesco nella basilica del santo. “Siamo qui, con diversi parlamentari, come pellegrini per invocare il suo aiuto e per rendergli onore. In un momento certamente non facile per il mondo, seguire il suo insegnamento e la sua testimonianza rappresenta una speranza di pace", ha aggiunto Fontana dopo aver omaggiato “in particolare i Francescani di Terra Santa”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il presidente Fontana: “Esempio di San Francesco d’Assisi è speranza di pace” Articoli correlati Assisi, Fontana all’ostensione di San Francesco: «Preghiamo per l’Italia, il suo messaggio è speranza di pace»Assisi (Perugia), 13 marzo 2026 – "Davanti a San Francesco rivolgiamo la nostra preghiera per l'Italia. Assisi, ottavo centenario di San Francesco: appello per la pace nucleareIn occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, questa mattina nella Sala della Spogliazione di Assisi si è svolto un seminario... Aggiornamenti e notizie su Il presidente Fontana Esempio di San... Temi più discussi: Il presidente della Camera indica San Francesco come guida; Olimpiadi, il bilancio di Attilio Fontana: Modello Lombardia vincente. Pronti anche per il 2040; Fontane: San Domenico dimenticata; Lega, le donazioni dei big: è di Lorenzo Fontana il record di contributi, il doppio di Matteo Salvini. IL PRESIDENTE DELLA CAMERA LORENZO FONTANA PREGA SULLA TOMBA DI SAN CARLO ACUTISIL PRESIDENTE DELLA CAMERA LORENZO FONTANA PREGA SULLA TOMBA DI SAN CARLO ACUTIS Per la terza carica dello Stato il santo millennial è Un giovane che continua a parlare a tanti e che porto sempre nel ... lapilli.eu Il presidente della Camera indica San Francesco come guidaL'esempio di San Francesco d'Assisi come guida anche per il presente e come richiamo alla pace: è il messaggio del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenuto ad Assisi davanti a parlamentar ... ansa.it PIAZZA SAN PIETRO Notevole esempio di architettura ed urbanistica barocca, progettata da Gianlorenzo Bernini, la piazza è circondata da 284 colonne di ordine dorico in travertino, sormontate da una lunga fila di 140 statue di santi alte oltre tre metri, raffi - facebook.com facebook