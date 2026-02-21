Enel si appresta a realizzare interventi per 800mila euro di investimento sulla rete elettrica di Narni

Enel ha deciso di investire 800mila euro per migliorare la rete elettrica di Narni, una scelta motivata dai problemi di blackout frequenti nella zona. La società del Gruppo Enel, che gestisce la rete di media e bassa tensione, ha pianificato interventi concreti per rafforzare l’affidabilità del servizio. La collaborazione con il Comune ha permesso di individuare le aree più critiche da potenziare. Gli interventi inizieranno nelle prossime settimane.

'Ringraziamo E-Distribuzione – ha dichiarato il Sindaco Lorenzo Lucarelli -, per questo importante investimento che rafforza in modo concreto la qualità e la sicurezza dei servizi nel nostro territorio" Narni sostenibile, innovativa e resiliente grazie alla collaborazione tra Comune ed E-Distribuzione. La società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, infatti, sta per avviare una serie di importanti interventi sul territorio comunale grazie al Progetto Resilienza – Cluster Narni 2026. "Esso - spiegano da Enel -, mira a rendere il sistema elettrico sempre più efficiente, sicuro e resistente alle sollecitazioni esterne, a partire dai fenomeni climatici estremi e dalle calamità legate al maltempo ormai sempre più frequenti.🔗 Leggi su Ternitoday.it

