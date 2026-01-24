Rete elettrica investimento da un milione

Lunedì partirà un intervento di rinnovo sulla rete elettrica nei comuni appenninici di Montecreto e Lama Mocogno. L’intervento, con un investimento di un milione di euro, mira a migliorare l’affidabilità e la sicurezza dell’infrastruttura energetica locale. I lavori, programmati nel rispetto delle tempistiche, saranno gestiti per minimizzare eventuali disagi alle utenze e garantire un servizio più stabile nel tempo.

Inizierà lunedì un importante intervento di rinnovo sulla rete elettrica che interesserà i territori dei comuni appenninici di Montecreto e di Lama Mocogno. L'investimento, per circa un milione di euro, punta a migliorare l'efficienza del servizio e a ridurre l'impatto delle infrastrutture sul territorio. Il progetto prevede l'unificazione di due dorsali elettriche aeree parallele in un unico tracciato lungo quasi 12 chilometri. Grazie a questa razionalizzazione sarà possibile liberare ampie porzioni di territorio da numerosi pali e tralicci. I lavori dureranno circa un anno, senza interferire sulla viabilità.

