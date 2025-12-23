Armati di pistola minacciano i dipendenti rapina al Toys Center di via De Nava | bottino da 40 mila euro
A Reggio Calabria, un negozio di giocattoli di via De Nava è stato teatro di una rapina a mano armata. Durante l’episodio, alcuni assalitori hanno minacciato i dipendenti e si sono impossessati di circa 40 mila euro. L’evento ha suscitato preoccupazione nella zona, evidenziando la necessità di potenziare le misure di sicurezza nei punti vendita.
Momenti di paura a Reggio Calabria, dove un negozio di giocattoli è finito nel mirino di una rapina a mano armata. L’episodio si è verificato, ieri mattina, in via De Nava, nei pressi dell’incrocio con viale della Libertà, all’interno del noto punto vendita Toys Center.Due individui, entrambi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Rapina choc alle Poste di Stagno: armati di pistola e con il passamontagna, minacciano i dipendenti e scappano con migliaia di euro
Leggi anche: Rapina al supermercato ad Aprilia, banditi armati di pistola in fuga con il bottino
Via Armando Diaz, dipendente di un bar pedinato e rapinato prima di depositare gli incassi; Assalto al supermercato, spunta anche una pistola: esplosi colpi; Banditi armati con pistola e cacciavite rapinano la farmacia Riccardi di via Piave; Assalto alle poste di Collesalvetti: ladri fanno esplodere il bancomat e fuggono con oltre 50mila euro.
Rapina nella sala slot al Tufello: ladri armati di fucile minacciano dipendenti, poi fuggono in moto - Sono entrati armati di fucile e hanno svaligiato gli incassi di una sala slot al Tufello. fanpage.it
Rapina al Prix, banditi armati di pistola e punteruolo minacciano la commessa, si fanno consegnare i soldi poi fuggono. Secondo colpo in 2 giorni - Rapina al supermercato Prix di Piombino Dese nella serata di ieri, giovedì 4 dicembre, intorno alle 19. ilgazzettino.it
Armati di pistola rapinano ufficio postale di Solonghello - Due persone armate di pistola hanno rapinato l'ufficio postale di Solonghello (Alessandria) minacciando gli impiegati per farsi consegnare il denaro. ansa.it
Taranto: armati di coltello e pistola, immobilizzano e rapinano un anziano in casa I tre di 26, 23 e 20 anni, sono stati arrestati dalla polizia Paura per un anziano a Taranto, rapinato in casa sotto la minaccia di una pistola, in piazza Sicilia. La polizia ha arrestato - facebook.com facebook
Immobilizzano e rapinano un anziano in casa, tre arresti a Taranto. Armati di pistola e coltello, bloccati dalla polizia durante la fuga #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.