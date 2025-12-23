Armati di pistola minacciano i dipendenti rapina al Toys Center di via De Nava | bottino da 40 mila euro

A Reggio Calabria, un negozio di giocattoli di via De Nava è stato teatro di una rapina a mano armata. Durante l’episodio, alcuni assalitori hanno minacciato i dipendenti e si sono impossessati di circa 40 mila euro. L’evento ha suscitato preoccupazione nella zona, evidenziando la necessità di potenziare le misure di sicurezza nei punti vendita.

