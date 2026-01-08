Aspettando la sfilata di febbraio Demna ha svelato la nuova campagna Primavera Estate 2026 La Famiglia | ogni personaggio incarna un' anima del brand

In attesa della sfilata di febbraio, Demna presenta la campagna Primavera/Estate 2026 intitolata

Back to work: Gucci inizia il nuovo anno presentando la nuova campagna PrimaveraEstate 2026, La Famiglia. Una scena corale, un tableau vivant dove ritroviamo tutti i personaggi immaginati da Demna nella collezione di debutto per Gucci: il Narcisista con la camicia sbottonata, la Sciura con il collo di pelliccia, la Bomba, la Ragazza in minigonna. Il ritratto di Famiglia della campagna Gucci. La campagna Gucci “La Famiglia”, scattata dall’obiettivo di Catherine Opie, annuncia l’arrivo della collezione nelle boutique Gucci e sul sito del brand. La collezione “La Famiglia” si sviluppa come un’anatomia sartoriale del carattere di Gucci, declinato in tutte le sue molteplici sfaccettature. 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: C'è un motivo se Demna, il nuovo stilista di Gucci, ha voluto presentare la prima sfilata Cruise nella città che non dorme mai

Leggi anche: Generation Gucci, la prima pre-coll di Demna è il lookbook di una sfilata mai avvenuta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Demna presenta la sua nuova Gucci: "La famiglia" a metà tra chic italiano e meme. La prima sfilata a febbraio - Ma ci sono anche la Sciura (soprabito con collo di pelliccia e maniche a sbuffo), il Cocco di Mamma (collo alto, ampio ... ilmessaggero.it

Generation Gucci , la prima pre-coll di Demna è il lookbook di una sfilata mai avvenuta - Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. vanityfair.it

Gucci Generation, Demna si ispira all'archivio del brand per la collezione pre-fall 2026 - Lo stilista georgiano ha lanciato a sorpresa online i look di una collezione completa che anticipa - tg24.sky.it

Siciliando Informa Cefalù "Magico Natale a Cefalù Oggi Martedì 6 gennaio 2026 - Ore 18:00, "Aspettando i Re Magi", Sfilata a cavallo a cura dell'Associazione Cavalieri della Valdemone, partenza Largo Di Giorgio. - Ore 18:30, Opera in concerto "Madama Butt - facebook.com facebook