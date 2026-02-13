Bullismo Paganella | Torniamo ad occuparci dei nostri ragazzi

Il caso di bullismo alla Paganella ha spinto i rappresentanti politici a tornare a concentrarsi sui giovani. La problematica, che coinvolge molti studenti e crea disagio nelle scuole, richiede interventi concreti e un dialogo più aperto con le famiglie e le associazioni. Sabato scorso, un incontro tra insegnanti, genitori e volontari ha evidenziato l’urgenza di creare spazi di confronto e prevenzione. La politica si impegna a mettere in campo nuove strategie per tutelare i ragazzi e fermare questi comportamenti.