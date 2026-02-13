Bullismo Paganella | Torniamo ad occuparci dei nostri ragazzi
Il caso di bullismo alla Paganella ha spinto i rappresentanti politici a tornare a concentrarsi sui giovani. La problematica, che coinvolge molti studenti e crea disagio nelle scuole, richiede interventi concreti e un dialogo più aperto con le famiglie e le associazioni. Sabato scorso, un incontro tra insegnanti, genitori e volontari ha evidenziato l’urgenza di creare spazi di confronto e prevenzione. La politica si impegna a mettere in campo nuove strategie per tutelare i ragazzi e fermare questi comportamenti.
Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - “Quando il Senato e noi politici ci apriamo all'ascolto della società civile” il risultato è sempre “una bella iniziativa”. Sono emersi “tanti begli esempi di tenacia, di vita quotidiana, di persone che tentano di migliorare la società e di risolvere i problemi, soprattutto dei più piccoli. La prima cosa che dobbiamo fare è tornare a occuparci dei nostri ragazzi”. E' quanto affermato dal senatore Andrea Paganella, promotore dell'evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale', svoltosi presso il Senato della Repubblica a Roma. Il senatore Paganella, poi, conclude parlando del progetto Patente Digitale 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it
