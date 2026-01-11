Entra nel McDonald's di Asola e aggredisce due ragazzi con una baionetta | 16enne denunciato

Nella notte del 10 gennaio, ad Asola, un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito due giovani con una baionetta. L'episodio si è verificato all’interno di un locale McDonald’s, provocando ferite lievi ai presenti. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

I carabinieri hanno denunciato un 16enne che nella notte del 10 gennaio ha ferito due giovani con una baionetta. Il ragazzo li avrebbe aggrediti senza motivo in un McDonald's in provincia di Mantova. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Banda di giovani aggredisce coetanei con una chiave inglese: due ragazzi in ospedale Leggi anche: Litigano nel locale con due ragazzi, escono e li investono con l’auto: tre 20enni arrestati per tentato omicidio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ferisce due giovani con una baionetta al McDonald’s di Asola: denunciato l’aggressore. Ha 16 anni; Aggrediti senza motivo davanti al McDonald's di Asola: feriti due ventenni. Un 16enne armato di baionetta fermato dai carabinieri; Aggressione al McDonald's, 16enne denuncato per porto abusivo d'armi; Asola, colpisce due ragazzi senza motivo fuori dal McDonalds: 16enne fermato con una baionetta. Entra nel McDonald’s di Asola e aggredisce due ragazzi con una baionetta: 16enne denunciato - I carabinieri hanno denunciato un 16enne che nella notte del 10 gennaio ha ferito due giovani con una baionetta ... fanpage.it

Crayola entra per la prima volta nel programma Happy Meal di McDonald's con un’iniziativa globale che coinvolte oltre 60 Paesi e introduce un’esperienza a tema spazio che integra attività creative fisiche a componenti digitali Crayola #Crayola #giocattoli #lic - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.