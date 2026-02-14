Venerdì 13 febbraio 2026, i dati degli ascolti tv hanno mostrato che Affari Tuoi ha conquistato più spettatori rispetto a Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado. La ragione principale è stata la puntata speciale dedicata a San Valentino, che ha attirato molte famiglie e appassionati di giochi. La trasmissione ha registrato un incremento di pubblico rispetto alle serate precedenti, grazie anche alla presenza di alcuni concorrenti molto amati dal pubblico. La competizione tra i programmi si è accesa nelle case degli italiani, con ogni show che cercava di superare gli altri in termini di ascolti.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 13 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset in prima serata con lo Speciale Affari Tuoi per San Valentino e nel preserale con L’Eredità, ma è Canale 5 a vincere la sfida dell’access prime time grazie a La Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 13 febbraio: chi ha vinto tra Affari Tuoi e Io sono Farah I dati dell'access prime time, i numeri della Ruota della Fortuna Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera Ascolti tv 13 febbraio: chi ha vinto tra Affari Tuoi e Io sono Farah Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Rai1, Affari Tuoi nella buona e nella cattiva sorte: 4. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e il programma Io Sono Farah.

Ecco i dati sugli ascolti tv di martedì 13 gennaio 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 6 febbraio chi ha vinto tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono Farah; Ascolti tv ieri 6 febbraio: la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali da record, Gerry Scotti non svolta senza De Martino; Ascolti tv 6 febbraio: chi ha vinto tra la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono Farah, i dati de La ruota; Ascolti tv 6 febbraio, trionfo Olimpiadi Milano-Cortina. I dati (straordinari).

Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano Striscia, De Martino sopra Scotti, Belén si confermaDon Matteo vince con il 23,2% di share, il tg satirico di Antonio Ricci all’11,7% di share, Affari Tuoi batte La Ruota, Belén si conferma: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 13 febbraio, chi ha vinto tra Affari Tuoi-Nella buona e nella cattiva sorte e Io sono FarahGli ascolti tv di venerdì 13 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andato in onda Affari Tuoi-Nella buona e nella cattiva sorte, su Canale 5 gli episodi di Io sono Farah. fanpage.it

La bravura e la bellezza di Martina Miliddi ed il corpo di ballo nella puntata speciale in prima serata di Affari Tuoi. Una stupenda sposa, beato chi la sposerà! #affarituoi facebook

#AffariTuoi ‘convola a nozze’: tutti gli ospiti dello speciale di stasera In diretta dalle 20.35 su Rai 1 Affari Tuoi - Nella Buona e nella Cattiva Sorte. A giocare è una coppia prossima al matrimonio x.com