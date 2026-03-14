Venerdì 13 marzo 2026, la serata televisiva è stata dominata da Rai1 con il programma The Voice Generations, che ha registrato gli ascolti più alti. Su Nove, Crozza ha superato il milione di spettatori, mentre Buoni risultati sono stati ottenuti anche da Io Sono Farah e Quarto Grado. I dati Auditel hanno evidenziato queste performance nel prime time.

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© Lawebstar.it - Ascolti tv di venerdì 13 marzo 2026: The Voice Generations domina la serata, bene Io Sono Farah e Quarto Grado

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