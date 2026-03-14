ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 | THE VOICE GENERATIONS CHIUDE IO SONO FARAH QUARTO GRADO DE MARTINO VS SCOTTI

Venerdì 13 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto la conclusione di Io Sono Farah e la messa in onda di The Voice Generations. Su RaiUno è andato in onda il finale di Io Sono Farah, mentre su RaiDue è stato trasmesso The Voice Generations. Su Rete 4 è andato in scena Quarto Grado, e su Canale 5 si è svolto il confronto tra De Martino e Scotti.

ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 • VENERD Ì •. Gli ascolti tv di venerdì 13 marzo 2026 con The Voice Generations e il gran finale di Io Sono Farah. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x The Voice Generations – x TC – x G – x O – x The Voice Generations – x Tv7 + L’Eredità – x + x. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 13 MARZO 2026: THE VOICE GENERATIONS, CHIUDE IO SONO FARAH, QUARTO GRADO, DE MARTINO VS SCOTTI Articoli correlati Ascolti TV Venerdì 6 Marzo 2026. Super Scotti al 28.8%, The Voice Generations 18.7%, Io Sono Farah 14.7%Nella serata di venerdì 6 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations ha catturato l’attenzione di 2. Ascolti TV | Venerdì 6 Marzo 2026. The Voice Generations parte dal 18.7%, Io Sono Farah 14.7%. Boom Scotti (28.8%)Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Contenuti e approfondimenti su ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 THE VOICE... Temi più discussi: Ascolti tv 13 marzo, chi ha vinto tra Le Libere Donne e Taratata. De Martino sopra Scotti; Ascolti tv ieri, trionfa 'Don Matteo 15'. Gerry Scotti 'sorprende' De Martino; Ascolti tv, nuovo colpo di scena nella sfida Scotti vs De Martino: i dati Auditel per l'access prime time; Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti. Ascolti tv venerdì 13 marzo: The Voice Generations, Io sono Farah, AquamanAscolti tv 13 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv del 13 marzo, Antonella Clerici regina del venerdì. Scontro De Martino e ScottiAntonella Clerici conduce su Rai 1 The Voice Generations e Canale 5 risponde con Io sono Farah. De Martino contro Gerry Scotti: tutti gli ascolti. dilei.it ASCOLTI #SPOTIFY 12/03/2026 #Esibizionista #39 (+4) con 111.275 ascolti #PiazzaSanMarco #170 (+23) con 51.188 ascolti #Annalisa #Ascolti x.com RDS 100% Grandi Successi. . Ascolti Harry Styles e appare davanti a te… Harry Styles! È quello che è successo a una fan del cantante, protagonista di un incontro che definire "da film" sarebbe riduttivo. Mentre passeggiava per le strade della Grande Mela co - facebook.com facebook