Ascolti tv ieri 15 febbraio 2026 Cuori leader della prima serata 17.7% Milionario cala 13.6% nuovo scontro Scotti - De Martino

Scopriamo gli ascolti tv di ieri, 15 febbraio 2026, dalla prima serata con la sfida tra Cuori, Chi Vuol Essere Milionario e le Olimpiadi, all'Access Prime Time con il consueto scontro tra La Ruola della Fortuna su Canale 5 e Affari Tuoi su Rai 1. Ascolti tv ieri sera 15 febbraio 2026 Nella serata di ieri, domenica 15 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 coinvolge 2.968.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo attira 1.682.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattengono 2.073.000 spettatori (11.7%) con il Pattinaggio Artistico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Domenica sera, il film “Cuori” su Rai1 ha attirato quasi 3 milioni di spettatori, raggiungendo il 17,7% di share.

Gli ascolti tv di ieri, 20 gennaio 2026, hanno visto due principali scontri in prima serata: su Canale 5, la fiction

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv 5 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, De Martino batte Gerry Scotti; Ascolti tv ieri giovedì 12 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Olimpiadi; Ascolti tv giovedì 12 febbraio, sfida prime time Affari tuoi – La ruota della fortuna: chi ha vinto; Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano Striscia, De Martino sopra Scotti, Belén si conferma.

Ascolti tv 15 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, De Martino sfida Gerry ScottiLa sfida degli ascolti tra la fiction di Rai1 Cuori 3 e Chi vuol essere milionario? – Il torneo in onda su Canale 5 ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry ScottiCuori 3 vince la prima serata col 17,7% di share, Chi Vuol Essere Milionario cala al 13,6%, Milano Cortina 2026 piglia tutto: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv ieri 12 febbraio 2026, male Striscia la Notizia (11,3%), inarrestabile Don Matteo (23.2%), De Martino batte Scotti x.com

Ieri sera scontro tra Cuori 3 e Taratata con Paolo Bonolis Chi ha vinto la gara di ascolti, i dati parlano chiaro - facebook.com facebook