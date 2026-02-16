Ascolti tv ieri 15 febbraio 2026 Cuori leader della prima serata 17.7% Milionario cala 13.6% nuovo scontro Scotti - De Martino
I dati degli ascolti di ieri, 15 febbraio 2026, mostrano che Cuori ha conquistato il primo posto con il 17,7% di share, grazie a una forte risposta del pubblico. Nel frattempo, Milionario ha registrato un calo, scendendo al 13,6%, forse influenzato dalla concorrenza delle Olimpiadi trasmesse in quella fascia. La serata ha anche visto un nuovo confronto tra i conduttori Scotti e De Martino, che hanno attirato l’attenzione degli spettatori con le loro sfide in diretta.
Scopriamo gli ascolti tv di ieri, 15 febbraio 2026, dalla prima serata con la sfida tra Cuori, Chi Vuol Essere Milionario e le Olimpiadi, all'Access Prime Time con il consueto scontro tra La Ruola della Fortuna su Canale 5 e Affari Tuoi su Rai 1. Ascolti tv ieri sera 15 febbraio 2026 Nella serata di ieri, domenica 15 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 coinvolge 2.968.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo attira 1.682.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattengono 2.073.000 spettatori (11.7%) con il Pattinaggio Artistico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Domenica sera, il film “Cuori” su Rai1 ha attirato quasi 3 milioni di spettatori, raggiungendo il 17,7% di share.
