Ascolti tv del 22 dicembre tutto fermo per Natale | lo scontro è tra De Martino e Gerry Scotti

Lunedì 22 dicembre, le trasmissioni televisive sono ridotte al minimo in vista delle festività natalizie. La maggior parte dei programmi in prima serata è sospesa o conclusa, lasciando spazio a pochi appuntamenti su Rete 4 e La7. Tra i protagonisti della giornata, si segnalano lo scontro tra De Martino e Gerry Scotti, che ha attirato l’attenzione del pubblico. Un quadro semplice e sobrio di un giorno di transizione in attesa del Natale.

In tv lunedì 22 dicembre tutto sembra essersi fermato in attesa del Natale. Le consuete trasmissioni della prima serata sono terminate o sospese, ad eccezione dell’appuntamento su Rete 4 con Quarta Repubblica e quello su La7 con La Torre di Babele. La serata televisiva è stata dominata dai film con grandi classici come Tutti insieme appassionatamente con Julie Andrews su Rai 3, che compie 70 anni. Infatti, è arrivato nelle sale italiane il 30 dicembre 1965. Su Rai 1 è andato in onda in prima visione Love Again, una romantica storia d’amore che ha a che fare con Celine Dion. Rai 2 ha trasmesso Formidabile Discoring – Natale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 22 dicembre, tutto fermo per Natale: lo scontro è tra De Martino e Gerry Scotti Leggi anche: Ascolti tv ieri 18 dicembre 2025: dalla finale del Grande Fratello contro Un professore allo scontro tra Scotti e De Martino Leggi anche: Ascolti tv del 31 ottobre, Carlo Conti super top. Scotti-De Martino, lo scontro continua La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ascolti tv domenica 21 dicembre: la sfida tra L'Eredità e Chi vuol essere milionario?, i dati di Scotti e De Martino; Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni; Ascolti tv ieri domenica 21 dicembre chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, L'Eredità, Fazio e Report; Ascolti tv, vince ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’. Ascolti tv ieri 22 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 22 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 23 dicembre 2025. mam-e.it

Ascolti tv domenica 21 dicembre: la sfida tra L’Eredità e Chi vuol essere milionario?, i dati di Scotti e De Martino - Chi ha vinto la sfida tra L'Eredità Gran Galà Telethon e Chi vuol essere milionario? fanpage.it

Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni - Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, bene Ranucci, La Ruota supera Affari Tuoi all’ultimo: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv domenica 21 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'Eredità che affronta Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa e Report - facebook.com facebook

Pagelle ascolti tv sabato 20 dicembre: vince Ballando con le Stelle con il 31.7%, poi la replica de Il Volo (13.4%). Gerry Scotti al 25.5% x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.