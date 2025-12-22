B eatrice Tassone, 20 anni, fumettista e attivista, vive a Cologno Monzese (Milano). Albina e ipovedente, a tre anni le viene diagnosticato un autismo di livello 1, il più lieve. « Preferisco la parola neurodivergenza » dice. Dopo la qualifica in “Artigianato e Operatore delle decorazioni artistiche”, nel 2023 viene assunta da Coop Lombardia. Donne, fumetti e game: «Ci sottovalutano, ma le cose stanno cambiando» X Leggi anche › Fumettiste: il fumetto è donna. E si colora di femminismo Svolge il tirocinio da PizzAut, locale gestito da un gruppo di ragazzi autistici. Rientra in Coop come illustratrice e Ambassador per le Politiche sociali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Beatrice Tassone, illustratrice di libri per bambini e autrice di fumetti, porta spesso nelle scuole la sua testimonianza, per sostenere il valore dell’inclusione

Beatrice Tassone dona i suoi “capelli magici” per chi li ha persi a causa di un tumore: “Spero di incentivare molti altri” - Beatrice ha scelto di tagliare i lunghi capelli per poterli donare alle donne o ai bambini che li perdono a causa delle cure oncologiche. ilgiorno.it

Beatrice Tassone: “Io autistica e albina. Temo le polemiche nate sul web, ma ho follower gentili” - La sua vita è cambiata quando lei ha deciso di trasformarla in un fumetto: Beatrice Tassone, 20enne di Cologno Monzese (nell’hinterland milanese), autistica, albina e ipovedente, nutre da sempre una ... milano.repubblica.it

Beatrice Tassone: la mia vita con l’autismo - Beatrice Tassone ha 20 anni, è innamorata del Giappone e vuole fare la fumettista. donnamoderna.com

Nella puntata di #affaricreativi con noi domani giovedì 4 dicembre alle h. 17.00 in diretta Instagram Beatrice Tassone. Beatrice Tassone lavora nel campo dell’illustrazione e del fumetto. Realizza illustrazioni a scopo pubblicitario per Coop Lombardia, ma al di l - facebook.com facebook