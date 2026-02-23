Rob Jetten nuovo premier dei Paesi Bassi | a 38 anni è il più giovane nella storia

Rob Jetten, 38 anni, diventa il nuovo premier dei Paesi Bassi dopo mesi di negoziati difficili tra i partiti politici. La sua nomina rappresenta un cambiamento significativo, essendo il più giovane leader nella storia del paese. Jetten assume il ruolo dopo un’intesa tra le forze di governo, portando con sé una nuova linea politica. La scelta di Jetten segna un momento importante per la scena politica olandese.

L’Aia volta pagina. Dopo mesi di incertezza politica e trattative serrate, i Paesi Bassi hanno un nuovo governo e un nuovo volto alla guida dell’esecutivo: Rob Jetten. A soli 38 anni è il più giovane primo ministro mai insediato nella storia olandese e il primo leader del Paese dichiaratamente gay. Un passaggio che ha un peso simbolico evidente, ma che si inserisce soprattutto in una fase politica delicata per l’intero continente. Leader dei Democratici 66, formazione centrista e dichiaratamente pro-europea, Jetten ha ottenuto una vittoria che molti osservatori hanno definito a sorpresa alle elezioni del 22 ottobre, superando l’ultradestra guidata da Geert Wilders. 🔗 Leggi su Panorama.it

