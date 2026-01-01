Crans Montana la vittima più giovane aveva 16 anni La fuga e il caos | Cera odore di bruciato ho visto cose che non avrei voluto vedere mai

Una giovane vittima di soli 16 anni è stata coinvolta in un episodio di fuga e caos a Crans Montana. Una donna presente nella sala di attesa dell'ospedale di Sion ha descritto un’atmosfera di tensione, con odore di bruciato e scene che preferirebbe non aver visto. Questo episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando la gravità degli eventi e l’impatto sulla popolazione.

