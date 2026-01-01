Crans Montana la vittima più giovane aveva 16 anni La fuga e il caos | Cera odore di bruciato ho visto cose che non avrei voluto vedere mai
Una giovane vittima di soli 16 anni è stata coinvolta in un episodio di fuga e caos a Crans Montana. Una donna presente nella sala di attesa dell'ospedale di Sion ha descritto un’atmosfera di tensione, con odore di bruciato e scene che preferirebbe non aver visto. Questo episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando la gravità degli eventi e l’impatto sulla popolazione.
«Ho visto cose che non avrei voluto vedere mai». È il racconto drammatico di una donna che si trovava nella sala di attesa dell'ospedale di Sion la notte scorsa, quando sono.
A nome mio e del Governo, esprimo le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana. Seguo con attenzione l’evolversi della situazione al fine di assumere tutte le informazioni sull'accaduto e sul possibile coinvol x.com
È quanto riferisce ai media svizzeri Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata in Gran Consiglio che si trova a Crans-Montana - facebook.com facebook
