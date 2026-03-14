Arrivati a Betlemme gli aiuti toscani per la popolazione palestinese

Gli aiuti alimentari raccolti lo scorso 13 dicembre in nove negozi di Unicoop Firenze sono stati consegnati a Betlemme. La consegna è avvenuta senza intoppi e i beni sono stati consegnati ai Francescani della Custodia di Terra Santa. Da qui, le risorse sono state distribuite alla popolazione palestinese di Cisgiordania e Gaza.

Sono arrivati a destinazione, e sono in distribuzione in queste ore, le 20 tonnellate di prodotti raccolti a dicembre nei punti vendita di Unicoop Firenze Per far arrivare un aiuto concreto alla popolazione palestinese lo scorso 13 dicembre, Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie, in collaborazione con la Federazione delle Misericordie della Toscana e con il contributo delle associazioni di volontariato toscane, hanno organizzato una giornata di raccolta alimentare straordinaria in nove supermercati di Unicoop Firenze in cui sono state donate 20 tonnellate di prodotti. La nave con gli aiuti umanitari è partita dal porto di Genova domenica 25 gennaio ed è arrivata al porto di Ashod il 2 febbraio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati “Israele vieta la messa di Natale a Betlemme al vicepresidente palestinese”. Pizzaballa: “Dopo due anni di buio abbiamo bisogno di luce”Il vicepresidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Hussein al-Sheikh, non potrà partecipare alla messa di mezzanotte della vigilia di Natale... Danni ciclone Harry: la Regione Siciliana attiva un conto corrente per aiuti alla popolazioneLa Regione siciliana ha attivato un conto corrente dedicato per raccogliere fondi a sostegno della popolazione che ha subito danni provocati dal... Altri aggiornamenti su Arrivati a Betlemme gli aiuti toscani... Argomenti discussi: Arrivati a Betlemme gli aiuti toscani per la popolazione palestinese; Fino al 25 marzo 40% di sconto su oltre 40 prodotti di marca. Sono arrivati a Betlemme gli aiuti toscani per la PalestinaGli aiuti donati con la raccolta alimentare dello scorso 13 dicembre in nove punti vendita di Unicoop Firenze, partiti dalla Toscana, sono arrivati a ... gonews.it