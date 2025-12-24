Il vicepresidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Hussein al-Sheikh, non potrà partecipare alla messa di mezzanotte della vigilia di Natale nella Chiesa della Natività a Betlemme. Secondo quanto riporta l’agenzia Wafa, infatti, le autorità israeliane hanno impedito la partecipazione al vicepresidente, bloccando “il suo convoglio” che stava entrando in città. Secondo l’agenzia, il presidente dell’Anm, Mahmoud Abbas, aveva incaricato il suo vice di “rappresentarlo in questa occasione” e di “partecipare alla messa. Intanto, riporta l’ Associated Press, migliaia di persone si sono riversate in piazza della mangiatoia a Betlemme, pochi chilometri a sud di Gerusalemme, per celebrare la vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Israele vieta la messa di Natale a Betlemme al vicepresidente palestinese”. Pizzaballa: “Dopo due anni di buio abbiamo bisogno di luce”

Leggi anche: Betlemme celebra il Natale: luci, parate e speranza dopo due anni di guerra

Leggi anche: Betlemme accende l’albero di Natale a Manger Square dopo due anni di stop

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’arcivescovo Yllana: la speranza è vita, i cristiani di Terra Santa non si arrendono; Gaza, Pizzaballa celebra la messa di Natale nella chiesa della Santa Famiglia; ISRAELE - PALESTINA Patriarca Pizzaballa: il Natale coi cristiani di Gaza, una ‘luce di speranza’; Il capo dell'IDF Carenza di soldati si lavora per incorporare gli ultr-ortodossi - Padre Romanelli: Con la tregua non ci sono più bombardamenti a tappeto ma la situazione è di emergenza. Servono aiuti.

Pizzaballa celebra Messa di Natale anticipato a Gaza/ “Testimoni di speranza. Guerra finita, allarme povertà” - Pizzaballa celebra Santa Messa di Natale a Gaza: anticipo della Natività in mezzo alle macerie. ilsussidiario.net