Israele vieta la messa di Natale a Betlemme al vicepresidente palestinese Pizzaballa | Dopo due anni di buio abbiamo bisogno di luce
Il vicepresidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Hussein al-Sheikh, non potrà partecipare alla messa di mezzanotte della vigilia di Natale nella Chiesa della Natività a Betlemme. Secondo quanto riporta l’agenzia Wafa, infatti, le autorità israeliane hanno impedito la partecipazione al vicepresidente, bloccando “il suo convoglio” che stava entrando in città. Secondo l’agenzia, il presidente dell’Anm, Mahmoud Abbas, aveva incaricato il suo vice di “rappresentarlo in questa occasione” e di “partecipare alla messa. Intanto, riporta l’ Associated Press, migliaia di persone si sono riversate in piazza della mangiatoia a Betlemme, pochi chilometri a sud di Gerusalemme, per celebrare la vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Betlemme celebra il Natale: luci, parate e speranza dopo due anni di guerra
Leggi anche: Betlemme accende l’albero di Natale a Manger Square dopo due anni di stop
L’arcivescovo Yllana: la speranza è vita, i cristiani di Terra Santa non si arrendono; Gaza, Pizzaballa celebra la messa di Natale nella chiesa della Santa Famiglia; ISRAELE - PALESTINA Patriarca Pizzaballa: il Natale coi cristiani di Gaza, una ‘luce di speranza’; Il capo dell'IDF Carenza di soldati si lavora per incorporare gli ultr-ortodossi - Padre Romanelli: Con la tregua non ci sono più bombardamenti a tappeto ma la situazione è di emergenza. Servono aiuti.
Pizzaballa celebra Messa di Natale anticipato a Gaza/ “Testimoni di speranza. Guerra finita, allarme povertà” - Pizzaballa celebra Santa Messa di Natale a Gaza: anticipo della Natività in mezzo alle macerie. ilsussidiario.net
Docente e direttore di Triageduepuntozero - Migliaia di persone tornano a celebrare il Natale in piazza della Mangiatoia ... ilfattoquotidiano.it
Gaza, Pizzaballa celebra la messa di Natale nella chiesa della Santa Famiglia - La messa di Natale celebrata da Pizzaballa a Gaza non cancella le ferite della guerra, né le difficoltà quotidiane di chi vive tra macerie e tende. tg.la7.it
Israele vieta a save the children di salvare bambini. Israele ha bandito Save the Children ed altre ONG, nonostante l'organizzazione fornisca aiuti salvavita a 1,6 milioni di civili a Gaza - la maggioranza sono bambini - per aver osato criticare il #GENOCIDIO x.com
meraviglioso libro di racconti di Eshkol Nevo, racconti di vita in Israele. Consigliatissimo! - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.