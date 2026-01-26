Danni ciclone Harry | la Regione Siciliana attiva un conto corrente per aiuti alla popolazione

La Regione Siciliana ha aperto un conto corrente dedicato a raccogliere fondi per le persone colpite dai danni causati dal ciclone Harry, che ha interessato alcune aree della Sicilia orientale. Questa iniziativa mira a supportare le comunità colpite e facilitare interventi di assistenza e ricostruzione.

La Regione siciliana ha attivato un conto corrente dedicato per raccogliere fondi a sostegno della popolazione che ha subito danni provocati dal ciclone Harry, che ha devastato diverse zone costiere della Sicilia orientale. Lo dice il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno «Ho appena parlato con gli uffici della Regione che hanno attivato il conto corrente dedicato all’emergenza - aggiunge Galvagno - Mi auguro che possa partire una seria adesione da parte di tutti gli italiani». Galvagno ha pubblicato un video sui social. L’Iban è IT18B0200804625000105458608, causale "emergenza ciclone". 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il ciclone Harry ha colpito la Sicilia, mettendo in evidenza la necessità di un’organizzazione più efficace.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Regione ha richiesto ufficialmente lo stato di calamità naturale, evidenziando danni considerevoli soprattutto nel settore agricolo.

