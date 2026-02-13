Ecovandali Giorgia Meloni con un manganello sui muri di Torino | la nuova provocazione di Extinction Rebellion

Giorgia Meloni si è fatta fotografare con un manganello davanti ai graffiti di Extinction Rebellion a Torino, provocando molte reazioni. La leader ha voluto mostrare fermezza contro le azioni di chi, secondo lei, danneggia l’ordine pubblico per difendere l’ambiente. La scena si è svolta nel cuore della città, vicino a un murale dedicato alla lotta contro il cambiamento climatico.

Così la presidente del Consiglio è apparsa su diversi manifesti affissi per le vie del centro, vestita da poliziotto e con un manganello in mano, mentre alle sue spalle si staglia Niscemi, "simbolo di devastazione" "In un Paese governato da ecovandali che accusano chi protesta di essere un nemico della Stato, difendere la Terra e le nostre libertà diventa estremamente necessario". Questa volta lo hanno fatto con manifesti dall'anima altamente provocatoria: così gli attivisti di Extinction Rebellion hanno voluto richiamare l'attenzione dei torinesi su temi quali la crisi climatica, le politiche ecocide e repressive che imputano al Governo. La silhouette di Giorgia Meloni in divisa da poliziotta, un manganello in mano, lo sfondo della frana di Niscemi o delle piste olimpiche di Cortina. E una parola, scritta in verde fluo: Ecovandali. È la nuova provocazione con cui Extinction Rebellion riporta l'attenzione sui veri ecovandali, su un Governo che investe miliardi in opere ecocide, come i 14 per il ponte sullo Stretto o i 7 per le O