Arrivabene svela tutto | Vlahovic era l’operazione da fare può avvicinarsi ai top Sogno di mercato alla Juve? Faccio questo nome

Arrivabene ha dichiarato che l'acquisto di Vlahovic rappresentava l’operazione principale in questa fase di mercato e che il giocatore ha il potenziale per avvicinarsi ai migliori nel suo ruolo. Durante un'intervista, ha anche menzionato un nome specifico come sogno di mercato per la Juventus, senza fornire ulteriori dettagli. La dichiarazione si è concentrata esclusivamente su le strategie di mercato e sui giocatori coinvolti.

Arrivabene svela tutto: «Vlahovic era l’operazione da fare, può avvicinarsi ai top». Le dichiarazioni dell’ex ad della Juve alla Gazzetta dello Sport. Maurizio Arrivabene, ex ad della Juventus ed ex team principal della Ferrari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO VLAHOVIC – « Era l’operazione da fare, l’investimento fu autorizzato dal Cda. Resto orgoglioso di Vlahovic. Dusan ricorda Verstappen per la determinazione, Leclerc per tenacia e umanità. A Vlahovic scrivo ancora per trasmettergli amicizia e carica. E io non sono uno che fa molti complimenti » SVELA UN MESSAGGIO – « Dusan, convinciti che per essere un big bisogna mettersi al servizio della squadra”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arrivabene svela tutto: «Vlahovic era l’operazione da fare, può avvicinarsi ai top. Sogno di mercato alla Juve? Faccio questo nome» Articoli correlati Leggi anche: Arrivabene: "Da Vlahovic all'addio di Dybala, sono orgoglioso del mio mercato alla Juve. Un sogno? Donnarumma" Valeria Ciardiello svela su Vlahovic: «Aveva progettato da tempo il suo arrivo alla Juve. Sul suo futuro penso questo» – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Valeria Ciardiello ha fatto un’importante rivelazione su Vlahovic e sul suo approdo alla Juventus, parlando anche del suo... Vlahovic rinnoverà con la Juventus “Se sta bene è uno tra i più forti del campionato” Tutto quello che riguarda Arrivabene svela tutto Vlahovic era... Arrivabene: Juve, rinnova Spalletti. Sogno Donnarumma bianconero. Su Vlahovic...Maurizio Arrivabene, ex ad della Juventus ed ex team principal della Ferrari, parla alla Gazzetta dello Sport. In bianconero, il più grande colpo di mercato della Juve di Arrivabene fu Dusan Vlahovic, ... calciomercato.com Arrivabene: Vlahovic da 70 milioni fu l’investimento giusto. Prosciolto dall’accusa giustizia, avevo ragioneArrivabene: «Vlahovic da 70 milioni fu l’investimento giusto. Mi manca più la Formula 1 della Juventus» L’ex amministratore delegato della Juventus FC ed ... tuttojuve.com