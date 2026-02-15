Vlahovic orgoglioso della squadra dopo Inter Juve di ieri sera Il messaggio del bomber serbo sui social – FOTO
Dusan Vlahovic ha condiviso un messaggio sui social dopo la partita tra Inter e Juventus di ieri sera, dimostrando grande soddisfazione per l'impegno dei suoi compagni. Il bomber serbo ha scritto che la squadra ha dato tutto sul campo, anche se il risultato non è arrivato. Nella foto allegata, si vede il volto concentrato di Vlahovic durante la partita, mentre i tifosi sugli spalti applaudivano con passione.
Dusan Vlahovic sui social si è detto molto orgoglioso della squadra dopo il match di ieri sera. Vediamo il messaggio del centravanti serbo. Ieri sera si è giocato il tanto atteso derby d'Italia tra Inter e Juve. La partita, che per quasi tutto il primo tempo è stata piuttosto bella, ha trovato una svolta inattesa nel finale della prima frazione. Pierre Kalulu è stato espulso erroneamente dall'arbitro La Penna, condizionando inevitabilmente la partita. Alla fine i bianconeri hanno ceduto, solo nel finale, ai nerazzurri, perdendo il match per 3-2. La prova della squadra di Luciano Spalletti però è stata maiuscola.
Gleison Bremer si è sfogato sui social dopo la sconfitta contro l'Inter di ieri sera, che ha causato molte critiche da parte dei tifosi.
Chiellini furioso dopo Inter-Juve: attacca il sistema arbitrale facebook
ULTIM’ORA INTER-JUVENTUS ANSA, il designatore Rocchi: “Decisione La Penna errata, ma c’è stata una simulazione chiara” #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus #Rocchi x.com