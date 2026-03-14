Arrestato in flagranza | 4 indagati per migliaia di file

Quattro uomini tra i 50 e i 70 anni sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia Postale con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine ha riguardato il ritrovamento di migliaia di file illegali sui dispositivi sequestrati. Gli uomini sono stati fermati durante operazioni mirate a contrastare il fenomeno. La polizia ha eseguito i controlli nelle loro abitazioni.

Quattro uomini di età compresa tra i 50 e i 70 anni sono stati presi di mira dall’indagine della Polizia Postale per detenzione di materiale pedopornografico. Uno di questi soggetti è stato arrestato in flagranza dopo il ritrovamento di un ingente quantitativo di file illegali all’interno dei suoi dispositivi. L’operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica a Catania, ha portato al sequestro di numerosi strumenti informatici contenenti decine di migliaia di immagini e video proibiti. Le indagini hanno rivelato l’uso di software specifici per simulare abusi sessuali virtuali su minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arrestato in flagranza: 4 indagati per migliaia di file Articoli correlati Migliaia di file pedopornografici, arrestato 50ennePistoia, 3 marzo 2026 – La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni residente a Pistoia, trovato in possesso di migliaia di file... Orrore nelle chat, trovati migliaia di file di pornografia minorile: 17 indagati e 4 arrestiFirenze, 19 dicembre 2025 – Decine di migliaia di file di pornografia minorile, in alcuni casi anche classificati meticolosamente per categorie di... Aggiornamenti e notizie su Arrestato in flagranza 4 indagati per... Temi più discussi: Spaccio di droga, un arresto a Potenza; Derubava i pazienti dentro l’ospedale: cinquantenne arrestato in flagranza; Foggia, altra condanna per Barbaro: il primo baby-mafioso della Società ha trascorso soli 2 giorni da uomo libero; La Spezia, ordina un kg di droga sul web: arrestato. Cocaina e armi nel Cosentino: tre persone arrestate in flagranzaSequestrati oltre 1,6 chili di stupefacente e una pistola semiautomatica clandestina. Operazioni tra Marano Marchesato, Marano Principato e Cosenza ... corrieredellacalabria.it Pretende denaro con interessi per mancato pagamento cocaina, arrestato(ANSA) - SARZANA, 13 MAR - I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri sera, hanno arrestato in flagranza del reato di estorsione un ragazzo di 25 anni di origine ... msn.com Prometteva posti di lavoro nei servizi segreti, arrestato un 33enne a Roma x.com Alessandro Alfì è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato Il 22enne lo scorso agosto era stato arrestato con l'accusa di concorso in rapina aggravata per il colpo del 7 marzo ai danni di Luciano Muttoni, terminato con l'omicidio dell - facebook.com facebook