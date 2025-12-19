Orrore nelle chat trovati migliaia di file di pornografia minorile | 17 indagati e 4 arresti

Un'inquietante scoperta scuote Firenze: nelle chat sono stati trovati oltre 60.000 file di pornografia minorile, alcuni accuratamente catalogati. L’indagine ha portato all’arresto di quattro persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di diciassette individui. Un’operazione che mette in luce un grave problema sociale, richiedendo attenzione e azioni concrete per tutelare i minori e contrastare la diffusione di tali contenuti.

© Lanazione.it - Orrore nelle chat, trovati migliaia di file di pornografia minorile: 17 indagati e 4 arresti Firenze, 19 dicembre 2025 – Decine di migliaia di file di pornografia minorile, in alcuni casi anche classificati meticolosamente per categorie di interesse. Con l'accusa di detenzione e diffusione di materiale pornografico realizzato con minori di 18 anni, sono state 4 persone mentre 17 sono gli indagati, a seguito di altrettante perquisizioni. L'articolata indagine della polizia, che ha impegnato i poliziotti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, ha consentito di localizzare in Italia 17 utenti, ritenuti appunto responsabili di scambiare contenuti di pornografia minorile.

