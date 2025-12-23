Macron alla Rocky | allenamento con i militari negli Emirati Il video impazza sui social

Emmanuel Macron in versione “Rocky Balboa”. Durante la visita negli Emirati Arabi Uniti, dove si è recato per salutare i militari francesi impegnati all’estero prima delle festività natalizie, il presidente della Francia si è concesso un allenamento insieme ai soldati. Allenamento in base militare Macron ha condiviso sui social un video che lo ritrae mentre esegue flessioni e altri esercizi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

