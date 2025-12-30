Eurostar fermi la società | Problemi alla linea elettrica sotto la Manica E sui social spunta un video con il Tunnel allagato

Eurostar ha annunciato l’interruzione dei servizi a causa di problemi alla linea elettrica sotto la Manica. La società ha riferito di un guasto che ha causato una grave interruzione nel tunnel, con un video che circola sui social mostrando l’allagamento dell’area. La situazione sta ancora sendo monitorata, e le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale operatività nel più breve tempo possibile.

Roma, 30 dicembre 2025 - Eurostar fermo, secondo quanto dichiarato dalla società che gestisce la linea ferroviaria tra la Gran Bretagna e l'Europa continentale, ci sarebbero problemi di alimentazione elettrica che hanno provocato una "grave interruzione" nel Tunnel della Manica. Il Mirror scrive che centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati nel Tunnel per ore, almeno 4, per l'improvviso guasto che ha causato enormi ritardi. La società Eurostar ha consigliato, anche sui social, ai passeggeri di posticipare i viaggi a una data diversa: "Siamo dispiaciuti che i treni che possono circolare siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge in una nota pubblicata sul sito.

