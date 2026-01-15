Pedinato e arrestato | corriere della droga tradito dal fiuto della Squadra Mobile sequestrati 20 mila euro

La Squadra Mobile di Forlì ha arrestato un 75enne, residente tra Forlì e Ravenna, sospettato di traffico di droga. L'uomo è stato pedinato e catturato grazie al fiuto investigativo degli agenti, che hanno sequestrato circa 20 mila euro. L’indagine, che ha portato al suo arresto, conferma l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella zona.

Corriere della droga stanato dalla Squadra Mobile di Forlì dopo esser stato pedinato. A finire nel mirino dei detective della questura di corso Garibaldi è stato un 75 enne residente nelle campagne tra Forlì e Ravenna. L'uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: il suo curriculum. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Corriere della droga intercettato dalla squadra mobile: sequestrati 10 kg di stupefacenti Leggi anche: In carcere un corriere della droga. Sequestrati chili di cocaina e hashish Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Corriere della droga arrestato agli imbarcaderi di Messina - MESSINA I finanzieri del comando provinciale di Messina, con la collaborazione della guardia di finanza di Reggio Calabria, hanno sequestrato 4 chili di hashish e arrestato il corriere che li trasport ... corrieredellacalabria.it

Messina, corriere con 4 chili di hashish arrestato agli imbarcaderi - Il corriere arrestato, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato durante i consueti controlli ai passeggeri in transito sullo Stretto. meridionews.it

Corriere con 4 chili di hashish, arrestato agli imbarcaderi di Messina - Finanzieri del comando provinciale di Messina, con la collaborazione della guardia di finanza di Reggio Calabria, hanno sequestrato 4 chili di hashish e arrestato il corriere che li trasportava durant ... msn.com

Detenzione e fabbricazione abusiva di bombe carta, candelotti, petardi e fuochi d’artificio: arrestato un 37enne Dopo averlo pedinato e controllato, i carabinieri hanno trovato in suo possesso circa 50 chili di fuochi pirotecnici artigianali facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.