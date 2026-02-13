Bimba morta indagato compagno madre

Bordighera, alle 13.00: la morte della bambina di due anni, trovata senza vita nella casa della famiglia, ha portato gli inquirenti a indagare anche sul compagno della madre, sospettato di aver causato il decesso con un’ipotesi di omicidio preterintenzionale.

13.00 Per la morte, a Bordighera, di una bambina di due anni,con la madre è ora indagato anche il compagno e anche per lui l'ipotesi è l'omicidio preterintenzionale. La 43enne è in carcere. Sotto sequestro l'abitazione dell'uomo, dove lei dice di aver passato la notte con le figlie, il giorno prima di trovare morta la piccola. Ha detto che la bambina era caduta dalle scale, ma l'autopsia ha trovato lividi collegabili a "colpi volontari, alcuni dei quali procurati con oggetti contundenti".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La procura di Imperia ha aperto un’indagine anche sul compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di aver ucciso la piccola Beatrice, di soli due anni, dopo aver trovato la bambina senza vita nella loro abitazione.

