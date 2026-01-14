Franka Ludwig svolta sulla morte dopo 6 mesi | arrestati il compagno e un’amica

Si apre una nuova fase nell’inchiesta sulla morte di Franka Ludwig, trovata senza vita il 2 luglio nei boschi di San Godenzo. Dopo sei mesi, sono stati arrestati il compagno e un’amica della donna. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità legate a questo episodio.

(Adnkronos) – Svolta nell'inchiesta sulla morte di Franka Ludwig, la cittadina tedesca di 52 anni trovata senza vita il 2 luglio scorso lungo una strada sterrata nei boschi di San Godenzo, sul Monte Falterona, in provincia di Firenze. All'alba di martedì 13 gennaio i carabinieri del nucleo investigativo di Firenze e della compagnia di Pontassieve,

