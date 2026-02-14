Le mie cicatrici sono una scelta che ho fatto per rimanere in questo mondo il più a lungo possibile con i miei figli | parla Angelina Jolie

Angelina Jolie ha spiegato che le sue cicatrici derivano da decisioni personali, motivate dal desiderio di vivere più a lungo per stare vicino ai suoi figli. Recentemente, l’attrice ha condiviso che ha affrontato interventi chirurgici per combattere problemi di salute che le minacciavano la vita. La Jolie ha aggiunto che ogni segno sul suo corpo rappresenta per lei una scelta di resistenza e di amore verso la famiglia.

“ Le mie cicatrici sono una scelta che ho fatto per rimanere in questo mondo il più a lungo possibile con i miei figli. Amo le mie cicatrici per questo motivo”. Angelina Jolie torna a parlare dell’intervento di doppia mastectomia effettuato nel 2013. “Sono grata di aver avuto l’opportunità di fare questa scelta, di agire per la mia salute ”, ha spiegato la Jolie in un’intervista a F rance Inter. “Affrontare questo argomento, che mi sta molto a cuore, non solo il cancro, ma anche la solidarietà tra donne, come affrontiamo insieme le difficoltà della vita e troviamo una strada da percorrere, è stato altrettanto importante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

