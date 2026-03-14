A Arezzo, l’allenatore sta valutando la formazione in vista del derby contro il Perugia, con l’ipotesi di schierare entrambi i centrocampisti, Iaccarino e Guccione, insieme. La decisione dipende dalla disponibilità di uno dei due e dalla strategia scelta per la partita. Mancano circa 24 ore al fischio d’inizio, e il tecnico deve decidere quale combinazione adottare.

di Andrea Lorentini Doppio regista. Bucchi ci pensa. Iaccarino e Guccione insieme contro il Perugia oppure la presenza dell’uno esclude l’altro? E’ questo il vero dubbio che l’allenatore dell’ dovrà sciogliere in queste ultime 24 ore che separano dal fischio d’inizio del derby. Il recupero del numero 7 dopo il forfait in Molise, causa virus influenzale, apre un quesito alquanto intrigante alla vigilia della partitissima.. In questa stagione hanno giocato nello stesso centrocampo soltanto 6 volte e quindi il pregresso spingerebbe a dire che la coabitazione non è stata mai stata un’opzione prioritaria. Stavolta, però, l’eventualità si ripropone con maggiore forza rispetto ai precedenti perchè il classe 2003, scuola Napoli, è reduce da una prestazione maiuscola a Campobasso e ritrovarlo in panchina domani sarebbe una sorpresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, doppio regista col Perugia. L’ipotesi Guccione-Iaccarino dall’inizio

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