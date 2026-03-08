300 tifosi scatenati | Arezzo sfida Campobasso Guccione in dubbio

A Rigutino, oltre 300 tifosi si sono radunati al centro sportivo Giusy Conti per sostenere la squadra prima della trasferta contro il Campobasso. La manifestazione ha coinvolto un folto pubblico che ha riempito gli spazi con cori e incitamenti, creando un clima di entusiasmo. La partita è in programma domani, con Guccione che potrebbe non essere disponibile.

La vigilia della trasferta contro il Campobasso si è trasformata in una manifestazione di sostegno collettivo al centro sportivo Giusy Conti a Rigutino, dove oltre 300 persone hanno riempito gli spazi per incoraggiare la squadra prima della partenza. Il clima è carico di aspettative mentre l’Arezzo affronta un avversario reduce da tre vittorie consecutive e insediatosi nella zona playoff, con Bifulco che guida la sua formazione come goleador. La situazione tecnica vede il regista Guccione alle prese con un virus influenzale che lo tiene lontano dalla rifinitura mattutina, lasciando aperta la questione della sua presenza domani sera. L’allenatore Bucchi ha accolto il pubblico con un sorriso dopo l’ultima sessione di lavoro, confermando che la squadra deve dimostrare personalità nei momenti difficili, come già accaduto in passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 300 tifosi scatenati: Arezzo sfida Campobasso, Guccione in dubbio Campobasso in forma, Guccione in dubbio. I tifosi spingono l'Arezzo: "Crediamo in voi"Stamani tanta gente a Rigutino per sostenere la squadra alla vigilia di una trasferta delicata, contro un avversario reduce da tre vittorie di fila. LIVE | 26ª giornata, Carpi-Arezzo 0-1. Gol olimpico di Guccione, amaranto subito avantiCome nella passata stagione, l'Arezzo va nella tana del Carpi in occasione del turno infrasettimanale.