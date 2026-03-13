Il notiziario | in difesa probabile conferma per Coppolaro a destra a centrocampo Iaccarino si candida per giocare di nuovo dall’inizio Bucchi si affida ancora ai suoi titolarissimi

Il notiziario riporta che c’è una probabile conferma per Coppolaro come titolare in difesa, mentre Iaccarino si propone nuovamente come possibile titolare a centrocampo. Bucchi ha deciso di affidarsi ancora ai suoi giocatori più esperti per le prossime partite. La squadra amaranto sta continuando gli allenamenti al campo

AREZZO Gli amaranto stanno proseguendo la preparazione al "Giusy Conti" di Rigutino dove, ieri, la squadra ha svolto una seduta intensa e ben strutturata. Dopo una fase iniziale di attivazione, il gruppo guidato da Cristian Bucchi (nella foto) ha proseguito il lavoro con un circuito di forza dedicato agli arti inferiori, per poi passare a esercitazioni di possesso palla e a una serie di partite a tema utili a consolidare principi e ritmo gara. Da oggi allenamenti a porte chiuse. Domani è in programma la rifinitura. Si va verso una conferma in blocco della formazione che ha vinto e convinto a Campobasso nel posticipo di lunedì. In difesa probabile conferma per Coppolaro a destra, mentre a centrocampo Iaccarino si candida per una nuova maglia da titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

