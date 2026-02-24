Mestre | Alleanza Verdi Sinistra punta a rivoluzionare il Veneto

La formazione di Alleanza Verdi Sinistra a Mestre ha causato una scossa nel panorama politico locale. La decisione di creare il nuovo gruppo nasce dal desiderio di promuovere politiche più sostenibili e di coinvolgere i cittadini nelle scelte pubbliche. La presentazione ufficiale si è svolta nel municipio, attirando diversi rappresentanti di partiti e cittadini interessati alle proposte ambientali. Questa nascita potrebbe cambiare gli equilibri nel consiglio comunale.

La svolta politica a Mestre: nasce Alleanza Verdi Sinistra. Il municipio di Mestre ha fatto da palcoscenico alla nascita ufficiale del gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra, avvenuta lunedì 23 febbraio. All’evento hanno partecipato il consigliere comunale Gianfranco Bettin e il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. La scelta di Mestre non è casuale, ma strategica: la città rappresenta un crocevia fondamentale per la nuova formazione politica, che punta a radicarsi nel territorio veneto. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Carlo Cunegato, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Regione, e Luana Zanella, capogruppo dei deputati rossoverdi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Eboli: le proposte di Sinistra Italiana Eboli – Alleanza Verdi e SinistraEboli si trova in una fase di criticità, con sfide legate allo sviluppo urbano, alla coesione sociale e all’ambiente.

Digilio (Europa Verde-Alleanza Verdi Sinistra): “Se il CSM è para-mafiosoGiuseppe Digilio di Europa Verde ha accusato il CSM di comportamenti sospetti, sostenendo che il Consiglio sia coinvolto in pratiche simili a quelle della mafia.

Alleanza Verdi Sinistra, sit-in di protesta al GOM di Reggio CalabriaIn virtù della grave situazione che investe la sanità calabrese, AVS (Alleanza Verdi e Sinistra) – c’è scritto in una nota – ha deciso di mettere in campo una serie di iniziative presso le sedi dei p ... strettoweb.com

Medici indagati, la posizione di Alleanza Verdi-Sinistra RavennaAlleanza Verdi-Sinistra Ravenna interviene sulle notizie relative alle perquisizioni che avrebbero coinvolto sei medici del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, nell’ambito delle ve ... ravennawebtv.it

Cunegato (Alleanza Verdi e Sinistra): “Vicenza, basta carnevalate neofasciste. FdI governa da 4 anni: invece di dilettarsi con il rock nostalgico, rispondano del crollo della produzione industriale” tinyurl.com/29zpj27r x.com

Money.it. . Bonelli accusa Trump e Meloni di essere “complottisti” Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra interviene nel dibattito politico accusando la destra di portare avanti una strategia di delegittimazione della magistratura attraverso campagne di discr - facebook.com facebook