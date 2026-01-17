Eboli | le proposte di Sinistra Italiana Eboli – Alleanza Verdi e Sinistra

Eboli si trova in una fase di criticità, con sfide legate allo sviluppo urbano, alla coesione sociale e all’ambiente. Sinistra Italiana Eboli – Alleanza Verdi e Sinistra propone un percorso di confronto e proposte mirate per affrontare queste questioni, puntando a una gestione più partecipata e sostenibile del territorio. L’obiettivo è contribuire a un cambiamento responsabile e condiviso, che possa favorire il benessere della comunità e il rilancio della città.

Eboli vive una fase complessa e delicata della propria storia amministrativa e politica. Da anni la città appare bloccata, priva di una visione strategica capace di affrontare i nodi strutturali che riguardano lo sviluppo urbano, la tenuta sociale, il lavoro, l'ambiente e la qualità dei servizi pubblici. Il governo della città è stato spesso segnato da personalismi, liste costruite attorno a singole ambizioni e da alleanze elettorali fragili, incapaci di trasformarsi in un progetto duraturo di governo. Questo modo di amministrare ha prodotto frammentazione, scarsa partecipazione democratica e una crescente distanza tra istituzioni e cittadini, soprattutto nei quartieri più popolari e nelle periferie.

