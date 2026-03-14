area ex caserma 50 nuovi alloggi cercasi adesioni

Una cooperativa sta avviando un percorso partecipativo per la realizzazione di 50 nuovi alloggi nell’area dell’ex caserma. La cooperativa Habitat Sud Milano ha aperto le adesioni ai futuri soci che intendono partecipare al progetto. L’iniziativa mira a coinvolgere direttamente i cittadini interessati nella fase di sviluppo dell’intervento. Le iscrizioni sono aperte a chi desidera contribuire alla realizzazione delle nuove abitazioni.

Progetto per 50 nuovi alloggi nell’area dell’ex caserma. La cooperativa Habitat Sud Milano avvia il percorso partecipativo con i futuri soci. Habitat Sud Milano, parte della rete del Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl), ha promosso ieri un’assemblea dedicata alla nuova proposta residenziale nel Comune. L’incontro ha rappresentato il primo momento pubblico di confronto su un progetto abitativo che potrebbe portare alla realizzazione di circa 50 nuovi alloggi tra edilizia libera e convenzionata. Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale di Locate ha pubblicato una manifestazione di interesse per la partecipazione al prossimo bando pubblico relativo alla riqualificazione dell’area dell’ex caserma, situata tra via Roma e la stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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