Baronissi approvato il Bilancio 2026-2028 | soddisfatta la sindaca

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, strumenti che delineano le strategie e le priorità dell’amministrazione locale per i prossimi tre anni. La decisione rappresenta un passo importante nella pianificazione economica e strategica del Comune, offrendo un quadro chiaro delle linee guida per lo sviluppo e i servizi municipali.

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, gli strumenti fondamentali che definiscono le linee strategiche, economiche e operative dell'Ente per il prossimo triennio. Un bilancio che si caratterizza.

Baronissi, approvato il Bilancio 2026-2028. Sindaca Petta: "Conti in ordine, servizi garantiti e investimenti strategici"

