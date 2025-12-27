Comune di Baronissi Anna Petta | approvato il Bilancio 2026-2028 | conti in ordine servizi garantiti e investimenti strategici

La Sindaca Anna Petta: “Un bilancio solido e responsabile che tutela i cittadini, rafforza i servizi e costruisce il futuro della nostra comunità”. Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, gli strumenti fondamentali che definiscono le linee strategiche, economiche e operative dell’Ente per il prossimo triennio. Un bilancio che si caratterizza per solidità finanziaria, rispetto rigoroso delle norme contabili e una forte impronta politica coerente con il programma di mandato dell’Amministrazione. Il documento finanziario è stato redatto nel rispetto delle tempistiche fissate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, consentendo all’Ente di programmare con anticipo ed evitare il ricorso all’esercizio provvisorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

