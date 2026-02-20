ASviS | le buone pratiche dei territori che rendono concreta l’Agenda 2030

Ivan Manzo, del Comitato di redazione di ASviS, ha spiegato che le iniziative territoriali concrete aiutano a realizzare l’Agenda 2030. In Italia, molte comunità introducono progetti innovativi, come l’uso di energie rinnovabili o programmi di inclusione sociale. Questi esempi mostrano come le azioni locali possano affrontare le sfide del clima e delle disuguaglianze. Le pratiche adottate nelle piccole città e nei quartieri rappresentano strumenti pratici per migliorare la vita quotidiana. La diffusione di queste esperienze continua a crescere in tutto il paese.

TESTO di Ivan Manzo, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 12 febbraio 2026 In un contesto segnato da crisi climatica, crescenti disuguaglianze e rapide trasformazioni economiche e tecnologiche, le buone pratiche territoriali rappresentano risposte operative ai bisogni emergenti e, al tempo stesso, laboratori di innovazione sociale, ambientale e istituzionale. Sono i territori, più delle dichiarazioni di principio, il vero banco di prova dello sviluppo sostenibile. È nelle città, nei piccoli Comuni, nelle aree interne e nelle comunità locali che gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite si confrontano con la realtà, traducendosi in politiche pubbliche, progetti concreti e servizi capaci di incidere sulla vita quotidiana delle persone.🔗 Leggi su Ildenaro.it

