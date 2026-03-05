Marco Gallo diventerà beato | la cerimonia dell' arcivescovo Mario Delpini

Il 7 marzo è iniziata ufficialmente la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, con la cerimonia officiata dall’arcivescovo Mario Delpini. La procedura coinvolge le autorità ecclesiastiche e prevede il riconoscimento ufficiale della sua santità. La fase si svolge nella diocesi di appartenenza di Marco Gallo, che ora viene avviata per l’iter di beatificazione.

Si apre ufficialmente il 7 marzo la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo. Sabato alle 9, nella cappella arcivescovile di piazza Fontana, monsignor Mario Delpini presiederà la celebrazione per il giovane scomparso nel 2011 a soli 17 anni e vissuto tra Arese, Lecco e Monza. Marco, nato a Chiavari nel 1994, ha frequentato il liceo Don Gnocchi di Carate Brianza. Appassionato di sport e di montagna, negli anni delle scuole superiori ha maturato un cammino di fede sempre più consapevole anche grazie all'esperienza di Gioventù studenteza parte del movimento Comunione e liberazione. Il 5 novembre 2011, mentre si recava a scuola, perse la vita in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

