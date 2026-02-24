L’Arcivescovo Mario Delpini | Il Papa mi ha chiesto di restare penso al nuovo anno pastorale

L’Arcivescovo Mario Delpini compirà 75 anni il 29 luglio, un'età in cui si prevede la fine del suo incarico. La causa è il limite di età previsto per i vescovi, che impone il ritiro. Tuttavia, Delpini ha confermato che il Papa gli ha chiesto di continuare a servire, dedicandosi a un nuovo anno pastorale. La decisione di restare si lega alla volontà di proseguire il suo impegno nella diocesi.

Il prossimo 29 luglio, quando compirà 75 anni, per l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, scatterebbe la meritata “pensione”. Ma Papa Leone XIV sembra sembra intenzionato a chiedergli di prolungare la durata dell’incarico, per poter scegliere con maggiore cura il sostituto. "Resto volentieri perché mi sento onorato e grato per quello che sto vivendo in questa diocesi e tra voi, preti e diaconi, esemplari nella dedizione, capaci di servire veramente le comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L’annuncio dell’Arcivescovo Delpini: “Il Papa mi ha chiesto di restare, penso al nuovo anno pastorale”L’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, annuncia che il Papa gli ha chiesto di rimanere in carica, nonostante il limite dei 75 anni previsto dalla legge canonica.

Il Natale dell’arcivescovo Mario Delpini: la visita al carcere di Bollate, la Messa in Duomo e la partenza per lo ZambiaL'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, si prepara a vivere un Natale ricco di impegni e significato.

L'arcivescovo Delpini: il Papa mi ha chiesto di non andare in pensioneIl capo della Chiesa ambrosiana conferma le indiscrezioni sul suo mandato, al compimento dei 75 anni di età: Preferirei essere sostituito, ma accetto volentieri di andare avanti ... rainews.it

Mario Delpini resta arcivescovo di Milano, il Papa non ha accettato le dimissioni per i 75 anni: «Onorato e grato»Mario Delpini continuerà il suo ministero a Milano: «Resto volentieri perché mi sento onorato e grato». L’Arcivescovo parla anche di un presbiterio «ferito e forse anche arrabbiato» per l'abbandono da ... famigliacristiana.it

MILANO. PAPA LEONE XIV HA CHIESTO ALL'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI DI PROSEGUIRE «Ho pensato di chiedere un’udienza a Papa Leone XIV per sottoporgli alcune mie riflessioni preliminari. In sostanza ho esposto al Papa le buone ragioni che c - facebook.com facebook

