Antonelli fa la storia in Cina | è pole Ferrari in seconda fila
Il 19enne bolognese ha conquistato la pole position con la Mercedes al Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, nel secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Antonelli è il più giovane pilota di sempre a partire dalla prima posizione in una gara di Formula 1. Ferrari si è classificata in seconda fila.
Il 19enne bolognese diventa il più giovane poleman di sempre SHANGHAI (CINA) - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota emiliano - a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni - diventa il poleman più giovane della storia (battuto il primato di Vettel, in pole a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni) e riporta l'Italia sulla prima casella della griglia di partenza in F1 dopo quasi 17 anni: l'ultimo a riuscirci fu Giancarlo Fisichella con la Force India a Spa 2009. Il 19enne bolognese ferma il cronometro sul tempo di 1'32"064 precedendo di 0"222 il compagno George Russell, rallentato da un problema al cambio e autore di un solo tentativo nel Q3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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