Il 19enne bolognese ha conquistato la pole position con la Mercedes al Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, nel secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Antonelli è il più giovane pilota di sempre a partire dalla prima posizione in una gara di Formula 1. Ferrari si è classificata in seconda fila.

Il 19enne bolognese diventa il più giovane poleman di sempre SHANGHAI (CINA) - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota emiliano - a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni - diventa il poleman più giovane della storia (battuto il primato di Vettel, in pole a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni) e riporta l'Italia sulla prima casella della griglia di partenza in F1 dopo quasi 17 anni: l'ultimo a riuscirci fu Giancarlo Fisichella con la Force India a Spa 2009. Il 19enne bolognese ferma il cronometro sul tempo di 1'32"064 precedendo di 0"222 il compagno George Russell, rallentato da un problema al cambio e autore di un solo tentativo nel Q3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Antonelli fa la storia in Cina: è pole. Ferrari in seconda fila

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