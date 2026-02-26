Antonella Fiordelisi a Sanremo é pura evoluzione | tra talento e i meritati riconoscimenti

Antonella Fiordelisi a Sanremo é pura evoluzione. La sua meravigliosa e meritata svolta professionale. C’è chi arriva al Festival con un microfono e chi con una missione. Antonella Fiordelisi, invece, è sbarcata a Sanremo con entrambe le cose – e con quell’energia da protagonista che non chiede il permesso, ma si prende la scena. Antonella è “inviata volante”: passa da una diretta social a un collegamento televisivo, da un’intervista rubata sul filo del soundcheck a un commento a caldo appena dopo l’esibizione. Il bello è che non interpreta il ruolo dell’inviata tradizionale. Non è lì solo per fare domande: è lì per creare momenti. Porta ironia quando l’atmosfera si fa tesa, leggerezza quando l’ansia pre-performance sale, e quel tocco glamour che a Sanremo non guasta mai. 🔗 Leggi su 361magazine.com

