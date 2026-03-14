Il 14 marzo, nel pomeriggio di Canale 5, va in onda una nuova puntata di Verissimo, con un focus su Camila Giorgi. La tennista condivide un racconto esclusivo sulle sue esperienze e le sue emozioni, offrendo un’immagine diretta e sincera di sé stessa. La trasmissione si concentra sulle confessioni e sulle storie personali, senza inserire commenti o analisi esterne.

Il sabato pomeriggio di Canale 5 riparte con le storie, le emozioni e le confessioni esclusive di Verissimo. Per la puntata del 14 marzo, Silvia Toffanin ha preparato un parterre di ospiti che spazia dallo sport alla musica, passando per la cronaca rosa e i momenti di profonda riflessione umana. Grande attesa per l’ex tennista Camila Giorgi, in studio per raccontare l’esperienza della gravidanza che aveva annunciato tramite i suoi profili social ufficiali. La nuova vita di Camila Giorgi e Andreas Pasutti. Dopo l’improvviso addio alle competizioni agonistiche, Camila Giorgi ha scelto lo studio di Verissimo per fare chiarezza sulla sua nuova fase di vita, decisamente lontana dai campi in terra battuta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 14 marzo, il racconto di Camila Giorgi

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