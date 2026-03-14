Il 14 e 15 marzo, nel salotto di Silvia Toffanin, si potranno vedere ospiti come Camila Giorgi, Ilary Blasi, GionnyScandal, Antonella Elia ed Elettra Lamborghini. Questi personaggi prenderanno parte alle interviste e alle conversazioni che si svolgeranno durante le due serate, offrendo un'ampia varietà di temi e testimonianze. La trasmissione vedrà protagonisti diversi volti noti della televisione e dello spettacolo.

Il doppio appuntamento con Verissimo torna ad accendere il fine settimana di Canale 5, con Silvia Toffanin pronta ad accogliere i suoi ospiti sabato alle 16:30 e domenica alle 15:30. Per il weekend del 14 e 15 marzo, il salotto televisivo più amato d'Italia propone un viaggio tra sport, grandi storie di attualità e musica: si comincia sabato con Camila Giorgi e le sue tante novità, dal matrimonio alla gravidanza. Si continua domenica con la grande musica, celebrando alcuni protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, da Patty Pravo a Elettra Lamborghini e Francesco Renga. Spazio poi alla nuova edizione del Grande Fratello Vip con un'intervista alla conduttrice Ilary Blasi e a due concorrenti, GionnyScandal e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verissimo, gli ospiti del 14 e 15 marzo, da Camila Giorgi a Ilary Blasi

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