Il 1 marzo, nel programma televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale5, saranno ospiti la campionessa Francesca Lollobrigida e i figli di Eleonora Giorgi. La puntata segue quella di sabato 28 febbraio, durante la quale erano stati intervistati Taylor Mega e Chiara Iezzi. La trasmissione si propone di raccontare storie e personaggi del mondo dello spettacolo.

Dopo la puntata di sabato 28 febbraio che ha visto tra i protagonisti Taylor Mega e Chiara Iezzi, torna domenica 1 marzo l’appuntamento con Verissimo, il salotto del pomeriggio di Canale5 con Silvia Toffanin. Protagonista della nuova puntata sarà l’atleta olimpica Francesca Lollobrigida, reduce dal successo alla Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dove ha trionfato nel pattinaggio di velocità conquistando ben 2 medaglie d’oro. Con lei attesi tra gli altri anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli per un emozionante ricordo di mamma Eleonora Giorgi. Verissimo, le anticipazioni del 1 marzo: arriva la campionessa Francesca Lollobrigida. Si preannuncia una domenica che profuma di emozioni nel salotto di Verissimo, con racconti intensi che spaziano tra successi sportivi, memorie familiari e storie che toccano il cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 1 marzo, arrivano la campionessa Francesca Lollobrigida e i figli di Eleonora Giorgi

Verissimo: da Lisa Vittozzi a Francesca Lollobrigida, ecco gli ospiti di 28 febbraio e 1 marzoIl weekend del 28 febbraio e 1 marzo 2026 di Verissimo si annuncia ricco di emozioni sportive e volti molto attesi.

Clizia Incorvaia a Verissimo: la vicenda giudiziaria, l’amore per Paolo Ciavarro e il legame con Eleonora Giorgi(Adnkronos) –Clizia Incorvaia sarà ospite oggi, domenica 18 gennaio, a Verissimo.

Approfondimenti e contenuti su Anticipazioni Verissimo del

Temi più discussi: Verissimo, anticipazioni weekend: tutti gli ospiti del 28 febbraio e 1 marzo; Anticipazioni Verissimo del 28 febbraio, gli ospiti di Silvia Toffanin: Taylor Mega inedita e il ritorno di Chiara Iezzi; Segreti di famiglia 3, anticipazioni 1 marzo: Tugce lascia la terapia intensiva; Verissimo: ospiti e anticipazioni di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo.

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 28 e domenica 1 marzo 2026Verissimo: tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 in onda su Canale 5. superguidatv.it

Verissimo: ospiti e interviste del 1 marzoSilvia Toffanin torna oggi, domenica 1 marzo, alla guida di un nuovo appuntamento con Verissimo, in onda su Canale 5. Il salotto televisivo accoglierà ospiti provenienti dal mondo dello sport, della ... it.blastingnews.com

#Verissimo: la mamma del piccolo Domenico, le medaglie olimpiche e Sebastiano Visintin tra gli ospiti Ecco le anticipazioni del weekend di Canale 5 con Silvia Toffanin x.com

VERISSIMO - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA SABATO 21 FEBBRAIO 2026 SU CANALE 5 - facebook.com facebook