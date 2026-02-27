Durante la terza serata del festival, sono stati riscontrati problemi tecnici durante le performance di Keys e Ramazzotti, mentre Belen ha cantato in playback. Nel frattempo, Sal Da Vinci ha ricevuto il supporto caloroso del pubblico. La serata è iniziata con le Nuove Proposte e si è conclusa con la classifica dei cinque artisti più votati, determinata dal televoto e dalla Giuria delle Radio.

Si parte dalle Nuove Proposte e si chiude con la classifica dei 5 migliori di serate, selezionati dal pubblico (attraverso il televoto) e dalla Giuria delle Radio. Tra gli ospiti della serata Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Co-conduttori, insieme a Laura Pausini, anche Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Attesa per il ritorno sul palco dell'Ariston di Belen Rodriguez, durante l'esibizione di Samurai Jay. Vediamo in tempo reale quello che sta succedendo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sanremo, top e flop terza serata: problemi tecnici per Keys e Ramazzotti, Belen torna in playback, ovazione Sal Da Vinci

Sanremo, boom Eros Ramazzotti-Alicia Keys dopo i problemi tecnici. E al Festival torna anche Belén Rodriguez (in playback)Il calo fisiologico degli ascolti prosegue, ma Carlo Conti resta a bordo della nave: l'impressione è che, come ci racconta qui accanto Giancarlo...

Leggi anche: Sanremo, Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Emoziona il duetto Ramazzotti-Alicia Keys. Nella top five Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Brancale, Sayf

Temi più discussi: Sanremo 2026, seconda serata: i momenti top e quelli flop; Sanremo 2026, Top e flop della prima serata: Laura Pausini convince, Ditonellapiaga virale, Can Yaman divide; Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della prima serata; Sanremo pagelle top e flop prima serata: Fulminacci alla Lucio Corsi (9), Brancale da brividi (8), Fedez e Masini male assortiti (5),...

Sanremo 2026, i top e i flop della terza serata: Ubaldo Pantani in versione Lapo che scambia Carlo Conti per Fabio Fazio e Belen che appare, è fuori sync e scompareIn questo Sanremo «conservativo», per citare Virginia Raffaele, la puntata numero 3 «conserva» un po’ troppi flop rispetto alla precedente, a partire da Irina Shayk ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Top e flop della prima serata: Laura Pausini convince, Ditonellapiaga virale, Can Yaman divideTutto sommato con la conduzione se la cava bene, era pur sempre la prima volta. Peccato solo per alcuni momenti. Uno su tutti, il primo ingresso sul palco sulla sigla di Sandokan. Un po' troppo cringe ... vanityfair.it

Sanremo, le pagelle e i momenti top e flop della terza serata Link nei commenti - facebook.com facebook

Sanremo, le pagelle e i momenti top e flop della terza serata x.com