Il doppio volto di Cinturrino l' agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo | Voleva il pizzo da Zack 5 dosi e 200 euro al giorno

Cinturrino ha sparato a Rogoredo per fermare uno spacciatore che pretendeva il pizzo da Zack, chiedendo cinque dosi e 200 euro al giorno. La vicenda si complica anche nel palazzo in cui vive la compagna dell'uomo, dove i vicini parlano di minacce e pressioni. Le testimonianze raccolte dagli avvocati della famiglia Mansouri dipingono un quadro di attività sospette e intimidazioni. La scena si anima di dettagli che svelano un lato nascosto della zona.

Carmelo Cinturrino. E «Luca». Il poliziotto macina arresti («Lì a Rogoredo ne ho fatti circa 40 l’anno scorso, quattro quest’anno»). E lo «sbirro» protettore di pusher italiani, che avrebbe preteso invece il pizzo dagli spacciatori nordafricani. L’assistente capo di un commissariato difficile, in prima linea, premiato nel 2017. E il vorace taglieggiatore che «metteva in fila» i tossici per spillare da loro anche le monetine (c’è chi racconta di aver dovuto consegnare anche «nove euro in moneta»), e che — dalle indagini difensive dei legali della famiglia Mansouri, su cui gli investigatori avrebbero trovato primi riscontri — arrotondava lo stipendio con «mazzette» in banconote e coca che avrebbe incassato periodicamente da chi la droga la fa girare in zona. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente che ha sparato al pusher a Rogoredo: «Arresti disinvolti e pizzo» | Quel colpo alla tempiaCarmelo Cinturrino ha sparato a un pusher a Rogoredo dopo aver scoperto attività illecite nella zona.

Pusher ucciso a Rogoredo, i racconti sull’agente Cinturrino: «Duecento euro e cinque grammi di cocaina al giorno. In cambio? La protezione»Il pusher ucciso a Rogoredo, Abderrahim Mansouri, morì dopo aver rifiutato di pagare 200 euro e consegnare cinque grammi di cocaina al giorno a un agente di polizia che offriva protezione in cambio.

