Quando le prossime gare di Anna Trocker? Seconda chance in Coppa del Mondo poi raggiungerà D’Antonio

Le prossime gare di Anna Trocker in Coppa del Mondo sono previste a inizio stagione, con una seconda chance già prevista in occasione di un’altra tappa di slalom. La giovane atleta, dopo il suo debutto a Semmering, continuerà a confrontarsi con le migliori del circuito, con l’obiettivo di migliorare le sue prestazioni e raggiungere D’Antonio, sua compagna di squadra, nelle classifiche di specialità.

Anna Trocker si è distinta in occasione del suo debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino, sfiorando la qualificazione alla seconda manche del gigante di Semmering: scesa con il pettorale numero 63, la 17enne ha confezionato una prova di spessore e si è fermata ad appena 22 centesimi dall’ingresso tra le migliori trenta, chiudendo con una promettente 32ma posizione, considerando la giovane età, l’elevato pettorale, l’esordio e una pista in condizioni non ottimali. La giovane altoatesina, indubbiamente tra i talenti più cristallini del movimento tricolore, avrà l’immediata chance per rimettersi in luce nel massimo circuito internazionale itinerante: appuntamento con il gigante di Kranjska Gora, in programma sabato 3 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

