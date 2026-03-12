Anna Trocker domina la prima manche nel gigante dei Mondiali juniores! Collomb in lotta per una medaglia

Anna Trocker ha conquistato la prima posizione nella prima manche dello slalom gigante ai Mondiali juniores di sci alpino 2026, disputati sulla pista di Narvik in Norvegia. Collomb si trova in corsa per una medaglia e si sta preparando per la seconda manche. La gara si sta svolgendo senza interruzioni e con una forte attenzione sulla pista tra gli atleti in gara.

Anna Trocker ha fatto il vuoto nella prima manche dello slalom gigante dei Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026, in corso di svolgimento sulla pista norvegese di Narvik. La diciassettenne italiana si è resa protagonista di una discesa magistrale con il pettorale 4, andando in progressione (dopo aver firmato il nono riscontro nel primo settore) e rifilando distacchi davvero notevoli al resto della concorrenza. L'altoatesina classe 2008, una delle più giovani nelle posizioni di vertice della graduatoria, ha accumulato infatti un prezioso vantaggio di 69 centesimi sulla 2005 Sue Piller e di 88 centesimi sull'altra svizzera (classe 2007) Dania Allenbach.