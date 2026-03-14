Anguissa dal primo minuto l’ultima volta era stata a Bologna 117 giorni fa
Oggi alle 18, Anguissa scende in campo titolare contro il Lecce, segnando il suo ritorno in formazione dall’inizio dopo 117 giorni. L’ultima volta che aveva iniziato una partita risale a quella contro Bologna. La sua presenza in campo è stata confermata per questa sfida, dopo un lungo periodo senza partire come titolare.
Il ritorno di Anguissa titolare oggi alle 18 contro il Lecce. Il centrocampo è affidato a lui e Gilmour con Politano e Spinazzola ai lati. Panchina di extralusso con De Bruyne e McTominay. Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: In campo, invece, gli occhi dei tifosi saranno puntati su Frank Anguissa, pronto a rientrare dal primo minuto. È la novità più importante contro il Lecce. Il centrocampista è rientrato dopo 117 giorni e adesso indosserà nuovamente la maglia da titolare. Lo ha fatto l’ultima volta il 9 ottobre nella disfatta del Dall’Ara contro il Bologna prima di entrare in un tunnel lunghissimo a causa della lesione al bicipite femorale e dei problemi alla schiena che hanno rallentato il suo rientro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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