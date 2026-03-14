Oggi alle 18, Anguissa scende in campo titolare contro il Lecce, segnando il suo ritorno in formazione dall’inizio dopo 117 giorni. L’ultima volta che aveva iniziato una partita risale a quella contro Bologna. La sua presenza in campo è stata confermata per questa sfida, dopo un lungo periodo senza partire come titolare.

Il ritorno di Anguissa titolare oggi alle 18 contro il Lecce. Il centrocampo è affidato a lui e Gilmour con Politano e Spinazzola ai lati. Panchina di extralusso con De Bruyne e McTominay. Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: In campo, invece, gli occhi dei tifosi saranno puntati su Frank Anguissa, pronto a rientrare dal primo minuto. È la novità più importante contro il Lecce. Il centrocampista è rientrato dopo 117 giorni e adesso indosserà nuovamente la maglia da titolare. Lo ha fatto l’ultima volta il 9 ottobre nella disfatta del Dall’Ara contro il Bologna prima di entrare in un tunnel lunghissimo a causa della lesione al bicipite femorale e dei problemi alla schiena che hanno rallentato il suo rientro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa dal primo minuto, l’ultima volta era stata a Bologna 117 giorni fa

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